Conheça os segredos por trás da produção do Doritos

São Paulo – Do que é feito um dos salgadinhos mais famosos do mundo? Como ele adquire a forma triangular e a textura crocante? E o cheiro? Vem de onde? EXAME.com visitou a fábrica daem Itu para responder a essas e outras questões sobre o Doritos. Veja, a seguir, como ele é feito:

Milho. O principal e praticamente único ingrediente do Doritos é o milho. Ele é transgênico, vem de fazendas do Paraná especializadas em fornecer para a Pepsico e é transportado por meio dessas empilhadeiras.

O milho passa por uma peneira para evitar que os grãos quebrados ou fora do tamanho considerado padrão de qualidade entrem na linha de produção.

Depois de peneirado, o milho é fervido em água por cerca de 12 minutos junto a uma pequena porcentagem de cal, para que a casca se solte do grão.

Durante as 12 horas de descanso, o milho vai lentamente amolecendo e perdendo a casca.

Depois disso, o milho passa por uma esteira para a retirada do excesso de água e é levado até um moinho de pedras.

O milho sai da trituradora com essa aparência: uma massa ainda mole e mais grossa, que se desfaz na mão.

A massa, além de comprimida, também é cortada em triângulos no caminho para o forno, onde será assada por cerca de 2 minutos.

A esteira tem três andares e sua velocidade pode ser regulada de acordo com a velocidade da produção da fábrica.

Neste tambor é que os chips recebem o pó que contém o aroma característico do Doritos. Ele pode ser Tradicional, Pimenta ou Nachos. As fórmulas dos sabores são secretas e importadas do Uruguai.