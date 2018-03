Conheça os 20 bilionários mais jovens do mundo

São Paulo -Herdeiros e criadores de startups de sucesso, esses jovens tem uma grande fortuna nos bolsos. Entre os mais de 2.200 bilionários no mundo, de acordo com a Forbes, apenas 63 têm menos de 40 anos.

As duas mais jovens da lista, as norueguesas Alexandra e Katharina Anderssen, tem apenas 21 e 22 anos respectivamente, e uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares, cada.

Elas controlam, juntas, 40% do fundo de investimentos da família, Fern. Criado em 1849, o primeiro negócio do fundo foi uma fábrica de tabaco, que não está mais no portfólio da empresa.

As irmãs não têm intenção de assumir o dia a dia da companhia da família. Alexandra compete em equitação e Katharina trabalha como estagiária na Ernst & Young.

O próximo afortunado mais jovem é Gustav Magnar Witzoe, que herdou parte de uma produtora de salmão da Noruega.

John Collison, com 27 anos, é o bilionário mais jovem a fazer sua própria fortuna. Ele é um dos fundadores da startup de pagamentos Stripe, com seu irmão Patrick, que também está na lista. O valor da empresa é de 9,2 blhões de dólares, o que dá para cada um dos irmãos uma fortuna de 1 bilhão de dólares.

Mark Zuckerberg, com 33 anos, também está na lista dos jovens bilionários. Assim como Pavel Durov, criador da Vkontakte, segunda maior rede social da Rússica, e o Telegram, aplicativo de mensagens.

Veja abaixo quem são os 20 bilionários mais jovens do mundo.