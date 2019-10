Conheça os 10 carros mais vendidos na China, maior mercado do mundo

Quando se fala em China, toda e qualquer comparação acaba injusta. E no setor automotivo não é diferente: as vendas de veículos no país asiático superam, e muito, as dos Estados Unidos, segundo maior mercado do mundo. A China emplacou aproximadamente 23 milhões de veículos no ano passado – dez vezes mais do que o Brasil. Os americanos venderam 17 milhões de unidades no período.

Todo mundo quer sua fatia nesse bolo e, apesar do potencial enorme, a disputa é extremamente acirrada. Em uma batalha de gigantes, a General Motors e a Volkswagen estão na frente. Com suas parcerias e operações locais, as montadoras têm uma parcela importante do mercado chinês – e dos dez mais vendidos do país.

O líder de vendas da China é o Hongguang, da Wuling. A montadora é uma joint-venture entre General Motors e a chinesa SAIC. Em 2018, foram emplacadas 535 mil unidades do modelo. O segundo mais vendido no ano foi o Sylphy, da Nissan, com 481 mil unidades.

No acumulado de 2019, entretanto, a briga está mais acirrada e o Volkswagen Lavida subiu posições, mas com três meses para fechar o ano, tudo pode mudar.

Confira os dez modelos mais vendidos da China:

10º – Elantra, da Hyundai

10º – Elantra, da Hyundai

9º – Excelle GT, da Buick (GM)

9º – Excelle GT, da Buick (GM)

8º – Tiguan, da Volkswagen

8º – Tiguan, da Volkswagen

7º – Sagitar, da Volkswagen

7º – Sagitar, da Volkswagen

6º – Jetta, da Volkswagen

6º – Jetta, da Volkswagen

5º – Corolla, da Toyota

5º – Corolla, da Toyota

4º – H6, da Haval (Great Wall)

4º – H6, da Haval (Great Wall)

3º – Lavida, da Volkswagen

3º – Lavida, da Volkswagen

2º – Sylphy, da Nissan

2º – Sylphy, da Nissan

1º – Hongguang, da Wuling (joint-ventura da GM)

