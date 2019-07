Conheça o veículo mais vendido dos Estados Unidos há 37 anos

O modelo que figura na liderança das vendas de veículos do mercado norte-americano, berço das montadoras e que hoje só perde em volumes para a China, é mais do que um veterano. A picape F-150, da Ford, lidera os emplacamentos nos Estados Unidos desde o início da década de 1980.

O veículo representa bem o consumidor norte-americano, que tem uma preferência histórica por carros grandes e robustos. O líder desse mercado tem quase seis metros de comprimento e dois metros de largura, com uma caçamba para ninguém botar defeito.

Além da capacidade de carga, a F-150 continua ganhando adeptos pelo seu espaço interno e pela força de reboque. O modelo da Ford encerrou 2018 com 624 mil unidades emplacadas, segundo levantamento da Jato Dynamics, uma vantagem de quase 200 mil unidades sobre o segundo colocado, que também é uma gigante das picapes: a Silverado, da General Motors.

A liderança absoluta da F-150 está relacionada à ideia do consumidor norte-americano de robustez e espaço que um bom veículo deve oferecer. Tanto que o modelo atende não só aos clientes que utilizam, de alguma forma, a caçamba do veículo, como também usuários com famílias grandes ou pequenas.

Não à toa, outros veículos de grande porte como a RAM 1500 e os utilitários esportivos CR-V (Honda), RAV4 (Toyota) e Equinox (GM) também figuram entre os mais emplacados do mercado dos Estados Unidos.

O sucesso da F-150 é indiscutível naquele país, mas o modelo não está disponível no mercado brasileiro e não há a menor estimativa de chegada do veículo às concessionárias do Brasil. Por aqui, a versão da Ford que mais se assemelha à F-150 é a picape média Ranger.

E apesar de o Brasil ter dimensões continentais semelhantes aos Estados Unidos, o mercado automotivo daqui tem um perfil completamente diferente. Os líderes em vendas são compactos de entrada, tanto que o modelo mais emplacado do país tem sido o Ônix, da GM, desde 2015. Antes dele, o líder absoluto por 27 anos foi o tradicional Gol, da Volkswagen, outro automóvel que se encaixa no antigo conceito de “popular”.

Tendência?

Com as profundas transformações na indústria automotiva global no sentido da eletrificação e de veículos autônomos, muito tem se discutido sobre o futuro dos modelos a combustão, principalmente os que consomem grandes quantidades de combustível.

Neste cenário, certamente os veículos de grande porte como a F-150 têm sua existência – e os hábitos de consumo de seus proprietários – questionados.

Por isso, a Ford confirmou nesta semana que passará a oferecer um F-150 totalmente elétrico no mercado norte-americano, em adição ao novo F-150 híbrido, que estará à venda no próximo ano.