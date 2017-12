Conheça o escritório da Iterative, desenvolvedora de sistemas

Com seis anos de existência, a Iterative, desenvolvedora de sistemas de gestão empresarial, pagamentos eletrônicos e aplicativos móveis, queria manter a “pegada jovem” em seu novo escritório na zona oeste de São Paulo. Ocupando o galpão de 1 400 metros quadrados e dois andares, o ambiente preza pela flexibilidade e pela colaboração.

Apenas os cinco diretores ficam em salas reservadas; os departamentos são misturados e os 300 profissionais podem se agrupar de acordo com os projetos. Nos cubos amarelos espalhados pelo espaço, que parecem caixas vazadas, eles realizam encontros ou reuniões rápidas. “Ganhamos muito em produtividade, que é um fator determinante para a empresa, e em inovação, porque o ambiente proporciona a criatividade e ajuda na integração e sinergia da galera”, diz Fabiola Gomes da Silva, líder de gente e gestão.

As paredes são quase todas grafitadas com personagens de desenhos animados, filmes, livros e jogos, como Sonic, Naruto, Princesa Jujuba e Thundercats — uma sugestão vinda dos próprios empregados, que têm de 20 a 35 anos de idade. E a Iterative conta com um bar que serve cerveja à vontade, a qualquer dia e horário — desde que cada um controle seu limite. “O ambiente contribui para a atração e a retenção, porque, quando um candidato vem para uma entrevista, ele coloca isso na balança e percebe que gostaria de fazer parte da empresa”, afirma Fabiola.