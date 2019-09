Conheça o carro mais vendido da Europa e a lista dos top 10

Os consumidores de países como Brasil e Estados Unidos têm uma preferência por veículos maiores, dadas as dimensões continentais de seus territórios. Na Europa, porém, os modelos tendem a ser mais compactos e os líderes de vendas são principalmente os hatchbacks, como o Golf, da Volkswagen.

Segundo levantamento da consultoria automotiva Jato Dynamics, o hatch da montadora alemã lidera as vendas da Europa desde 2014, com uma média de quase 500 mil unidades comercializadas por ano. “Na Europa, o Golf tem preço competitivo, uma marca forte e tradição. É um carro muito comum nos países da região desde os anos 80”, afirma Milad Kalume Neto, gerente da Jato.

No Brasil, o Golf está longe de ter um desempenho de destaque – não figura nem entre os 50 mais vendidos do país, conforme ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ainda assim, tem seu público cativo, especialmente nas versões turbinadas e com transmissão automática. A montadora deve trazer em breve a versão híbrida do Golf para o mercado brasileiro.

O segundo modelo mais vendido da Europa, o Renault Clio, também tem a característica de ser um veículo hatchback. No mercado brasileiro, teve um bom desempenho por cerca de 20 anos, mas foi descontinuado em 2017 no país. Na versão europeia, o compacto é notoriamente diferente do que foi comercializado por aqui.

Confira os 10 modelos mais vendidos da Europa

10º – Toyota Yaris

O modelo foi lançado no Brasil no ano passado

9º – Renault Captur

O SUV foi lançado em 2017 no Brasil e já figura entre os líderes de vendas

8º – Ford Focus

No Brasil, o Focus foi descontinuado neste ano

7º – Skoda Octavia

Modelo da marca do leste europeu, pertencente ao grupo Volkswagen

6º – Nissan Qashqai

Veículo da marca japonesa não é vendido no mercado brasileiro

5º – Peugeot 208

Compacto da marca francesa é bastante conhecido por aqui

4º – Ford Fiesta

O Fiesta não será mais produzido no Brasil

3º – Volkswagen Polo

Polo também figura entre os dez mais vendidos do mercado brasileiro

2º – Renault Clio

Versão europeia é diferente da comercializada no Brasil até 2017

1º – Volkswagen Golf