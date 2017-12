Conheça a nova loja premium da Starbucks na China, maior do mundo

São Paulo – Na China, muitas coisas são superlativas. A Starbucks decidiu honrar essa tradição e abriu sua maior loja até hoje, em Xangai.

A loja, chamada de Starbucks Reserve Roastery, também é uma das unidades mais premium da companhia. É a segunda unidade com essa marca, aberta três anos depois da pioneira ser inaugurada em Seattle, Estados Unidos.

São mais de 2,7 mil metros quadrados que, de acordo com a Starbucks, comportam a “primeira experiência imersiva em café na Ásia”.

Canos levam os grãos de café para serem torrados na loja, que também embala os grãos para venda. Os cafés são preparados usando métodos distintos e há também um bar dedicado ao chá, mais comum no país do que o café, com bebidas como chá gelado com nitrogênio líquido.

O país é um dos mais importantes para o crescimento da companhia. No último trimestre, as vendas subiram 8% na China. Um dos motivos é a abertura agressiva de novas lojas: é uma inauguração a cada 15 horas, em média. Já são mais de 3.000 cafeterias da rede, que quer chegar a 5.000 em quatro anos.

Só em Xangai, cidade da maior loja do mundo, há 600 cafeterias, maior concentração da Starbucks em uma única cidade. Para fortalecer a marca no país, a empresa paga mais aos seus funcionários do que seus concorrentes, segundo o New York Times.