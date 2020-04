Confira os carros elétricos que chegam ao Brasil em 2020

Diante da pandemia do novo coronavírus, as montadoras estão revisando suas estratégias, mas muitas delas mantêm o cronograma de lançamentos, incluindo o de carros elétricos. Em 2020, alguns modelos acabam de desembarcar no país e a expectativa é que o portfólio aumente ao longo do ano.

Embora o imposto de importação tenha sido quase zerado para elétricos e híbridos no Brasil, a baixa escala de produção e a influência do câmbio ainda fazem com que estes modelos sejam para poucos. Confira os principais:

Bolt EV (Chevrolet)

Chevrolet Bolt EV 2020

Após comercializar todas as 50 unidades de pré-venda do Bolt EV no lançamento, a Chevrolet já está produzindo o segundo lote do seu modelo 100% elétrico.

Alguns dos atributos do veículo são o sistema regenerativo dos freios e o assistente de permanência na faixa.

Autonomia: 416 quilômetros

Preço: 209.990 reais

Golf GTE (Volkswagen)

Golf GTE Golf GTE

O lançamento da Volkswagen é um híbrido, com motores a gasolina (turboalimentado) e elétrico. O Golf a combustão possui uma legião de fãs no mercado brasileiro e, no mundo, é o mais vendido da marca: por isso a sua chegada na versão híbrida desperta curiosidade entre os apaixonados por carros.

Autonomia: 50 quilômetros (no modo totalmente elétrico) e até 900 quilômetros (combinado)

Preço: 199.990 reais

500e (Fiat)

Fiat 500e Fiat 500e

O primeiro carro 100% elétrico da Fiat no Brasil está prometido para o final deste ano e é um clássico entre os apaixonados do setor: este Cinquecento oferece direção autônoma nível 2 que inclui, entre outros atributos, alerta de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Autonomia: 320 quilômetros

Preço: ainda sem preço estimado

JAC iEV20, iEV 60 e iEV 330 P

Modelo 100% elétrico da JAC Modelo 100% elétrico da JAC

Aguardado para chegar ao país ainda em abril, o JAC iEV20 promete ser o carro mais econômico do Brasil: para completar a carga total do veículo, o proprietário deve gastar pouco mais de 20 reais.

A montadora ainda reserva para o segundo semestre dois novos modelos 100% elétricos, o SUV iEV60, de médio a grande porte, e a picape iEV330 P.

Autonomia: 400 quilômetros (iEV20)

Preço: 119.990 reais

e-tron (Audi)

Audi e-tron, o primeiro 100% elétrico da marca no país Audi e-tron, o primeiro 100% elétrico da marca no país

Um SUV 100% elétrico, de luxo, que vai de 0 a 100 quilômetros em apenas 5,7 segundos: essa é a promessa do e-tron, que acaba de desembarcar no mercado brasileiro. Para os amantes de potência, o modelo entrega 408 cavalos. Possui tração nas quatro rodas.

Autonomia: 436 quilômetros

Preço: 459.990 reais (durante período de lançamento)

Arrizo 5e (Caoa Chery)

O primeiro modelo 100% elétrico da marca no país O primeiro modelo 100% elétrico da marca no país

O primeiro modelo 100% elétrico da Caoa Chery a desembarcar no Brasil começou a ser vendido no final de janeiro e promete ser o “laboratório” da marca no segmento. A montadora promete know-how que vem da China, onde a Chery tem quatro fábricas de veículos elétricos.

Autonomia: 322 quilômetros

Preço: 159.990 reais

Soul EV (Kia)

Soul EV, da Kia Soul EV, da Kia

Embora a marca não confirme sua chegada ao país, existe a expectativa de que a versão elétrica do sucesso de vendas da Kia, o Soul, desembarque no Brasil.

Autonomia: 212 quilômetros

Preço: Sem preço