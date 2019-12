Confira a lista dos 10 carros mais vendidos de 2019

O ano de 2019 foi mais uma vez marcado pela recuperação gradual das vendas de veículos no país. Os compactos de entrada voltaram a travar uma disputa acirrada pelas primeiras posições, mas nenhum deles conseguiu desbancar o líder absoluto do mercado, o Onix, da General Motors.

No acumulado de janeiro a novembro, as vendas de automóveis somaram 2,04 milhões de unidades, de acordo com balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Dos 50 modelos mais emplacados, o Onix respondeu por mais de 10% do total.

Os únicos SUVs que entraram no ranking dos mais vendidos são da Jeep.

Confira a lista

10º – Compass, da Jeep O SUV da Jeep foi o décimo carro mais vendido do ano, com 54,5 mil unidades emplacadas.

9º – Renegade, da Jeep

O primeiro SUV produzido pela Jeep no Brasil, em Goiana (PE), é o nono modelo mais vendido do país, com 63 mil unidades.

8º – Polo, da Volkswagen

O compacto da montadora alemã subiu rapidamente no ranking desde o lançamento da sua nova versão, em 2017.

7º – Argo, da Fiat

O mais recente lançamento da Fiat galgou rapidamente o ranking de mais vendidos. Neste ano, foram mais de 70 mil unidades emplacadas.

6º – Prisma, da GM

O sedã da GM continua entre os mais vendidos do país.

5º – Gol, da Volkswagen

O compacto da montadora foi líder do mercado brasileiro por 27 anos e embora não esteja mais no topo, ainda figura entre os mais vendidos.

4º – Kwid, da Renault

O compacto de entrada da Renault chegou há pouco tempo e já está entre os mais vendidos do mercado.

3º- HB20, da Hyundai

Em uma disputa acirrada, o HB20 tem a medalha de bronze do mercado neste ano. Mas nada que não possa mudar até o último dia de dezembro.

2º – Ka, da Ford

Alternando com o HB20, o compacto da Ford fechou o ano na vice-liderança do mercado (até novembro).

1º – Onix, da GM

Pelo quarto ano consecutivo, o Onix será o líder de vendas do mercado brasileiro, com uma diferença expressiva em relação ao segundo colocado.