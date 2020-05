Confira a lista dos 10 carros elétricos mais vendidos dos Estados Unidos

O mercado automotivo americano continua produzindo tendências, embora tenha perdido o posto de maior do mundo, em volumes, para a China. No segmento de carros elétricos e híbridos não é diferente: todas as montadoras querem uma fatia desse disputado filão.

Na briga por mercado, a Tesla e a Toyota tomam a dianteira, mas a Honda também está muito bem posicionada.

Segundo levantamento da consultoria automotiva Jato Dynamics, referente ao consolidado de 2019, foram vendidos 784.261 veículos, entre elétricos e híbridos, nos Estados Unidos. O mercado total, que inclui modelos a combustão, registrou vendas de mais de 17 milhões de unidades.

Por lá, os grandes volumes de vendas de veículos elétricos e híbridos não se restringem aos compactos, como acontece no Brasil.

Picapes de grande porte e SUVs também estão na lista dos mais vendidos e mostram uma tendência que veio para ficar, muito mais do que um nicho altamente restrito.

Confira os 10 modelos elétricos e híbridos mais vendidos dos Estados Unidos:

10º – Prius Prime, da Toyota

Versão que, de acordo com a montadora, oferece pacote premium e com tecnologias avançadas, além de 25 quilômetros de autonomia no modo totalmente elétrico.

9º – Insight, da Honda

De acordo com levantamento da Jato, o modelo híbrido Insight vendeu mais de 23.000 unidades nos EUA, em 2019.

8º – Accord, da Honda

Outro modelo da Honda é campeão de vendas nos EUA. No Brasil, a marca oferece a versão a combustão do Accord.

7º – Niro, da Kia

Na versão 100% elétrica e híbrida, o SUV da sul coreana Kia vendeu mais de 24.700 unidades no mercado americano em 2019.

6º – Camry, da Toyota

O Camry é outro modelo da marca japonesa que disputa o mercado de elétricos e híbridos nos Estados Unidos. No Brasil, possui versão a combustão.

5º – 1500, da RAM

A gigante da RAM, do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), também tem versão híbrida. Por aqui, a oferta da família fica restrita à RAM 2.500, a combustão.

4º – Prius, da Toyota

O Prius é o primeiro híbrido do mundo a ser vendido em escala comercial global e até hoje, mais de duas décadas depois, continua líder de mercado no mundo e nos Estados Unidos não é diferente.

3º – Fusion, da Ford

A Ford anunciou recentemente que o Fusion híbrido, sedã de luxo, vai sair de linha no Brasil. No mercado americano, o modelo continua entre os mais vendidos.

2º – RAV4, da Toyota

A Toyota é definitivamente a montadora que conseguiu conquistar os americanos no segmento de elétricos e híbridos, se somados os volumes de vendas de todos os modelos. A SUV RAV4, na versão híbrida, teve 92.500 unidades vendidas em 2019.

1º – Model 3, da Tesla

Embora nos emplacamentos totais a Tesla perca a liderança para suas concorrentes japonesas, a montadora liderada por Elon Musk vem conseguindo manter o primeiro lugar no ranking de elétricos mais vendidos dos Estados Unidos por dois anos consecutivos. No consolidado de 2019, foram vendidas 139.438 unidades do Model 3, carro-chefe da Tesla, com uma diferença considerável em relação ao segundo lugar.