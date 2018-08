Confira fotos da cerimônia de premiação de Melhores e Maiores

São Paulo – As empresas que mais se destacaram em 20 setores da economia em 2017, além de empresa do ano e empresa do ano no agronegócio, acabaram de ser premiadas por EXAME. Em cerimônia realizada hoje à noite na Sala São Paulo, na capital paulista, a 45ª edição do prêmio Melhores e Maiores elegeu companhias que melhor se adaptaram à realidade de “quase” arrancada da economia em 2017 e ao de volatilidade que está sendo 2018.

O prêmio de empresa do ano ficou com a varejista Lojas Renner, enquanto a exportadora de açúcar e etanol Copersucar foi eleita a empresa do ano no agronegócio. Outras premiadas foram a BR (Atacado), Mahle (Autoindústria), Aeris Energy (Bens de capital), Natura (Bens de consumo), Multilaser (Eletroeletrônicos), Focus (Energia), Cristália (Farmacêutico), MRV (Indústria da construção), Dataprev (Indústria Digital), Cedae (Infraestrutura), Vale (Mineração), Klabin (Papel e celulose), oxiteno Nordeste (Química e petroquímica), Notredame Intermédica (Saúde), Cielo (Serviços), Usiminas (Siderurgia e metalurgia), TData (Telecomunicações), Beira Rio (Têxtil), MRS (Transportes) e novamente a Lojas Renner (Varejo).

A edição Melhores e Maiores de EXAME estará nas bancas, no site EXAME e no aplicativo EXAME na próxima quinta-feira, dia 16. As companhias foram analisadas pela Fipecafi, fundação ligada à Universidade de São Paulo, para a publicação especial. A edição traz as companhias que mais conseguiram apresentar bons resultados na saída da recessão, além de um ranking das 500 maiores empresas do país.

Veja, a seguir, as fotos da entrega da premiação da 45ª edição de Melhores e Maiores: