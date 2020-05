Concessão de crédito para empresas aumenta 78% por causa do coronavírus

Entre 16 de março e 24 de abril, as concessões de crédito — que incluem contratações, renovações e suspensões de parcelas — alcançaram 381,5 bilhões de reais. Ao todo, foram renegociados 6 milhões de contratos, que têm um saldo devedor de 355 bilhões de reais, de acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As novas contratações de operações de crédito, que somam 267,9 bilhões de reais mais o alívio de caixa de empresas (34,9 bilhões de reais) alcançam 302,8 bilhões de reais. Já as renovações de operações somam 78,7 bilhões de reais, permitindo que empresas e famílias mantivessem esses recursos em seu poder para honrar outros compromissos.

Na comparação da média diária do período de 16 de março a 24 de abril com abril do ano passado, houve aumento de 78% no total de concessões para empresas. “Isso ocorreu em razão do expressivo aumento na demanda por crédito bancário em geral, por causa da forte incerteza do cenário econômico, da redução das operações no mercado de capitais e do cancelamento de linhas de financiamento externo para o Brasil”, diz o comunicado da Febraban.

Segmento Concessões acumuladas Concessões média por dia útil abr/19 16/mar a 24/abr/20 abr/19 16/mar a 24/abr/20 Empresas 111.726 265.009 5.320 9.465

Fonte: Febraban