Conagra Brands tem lucro líquido de US$ 223,5 mi no 2º trimestre

São Paulo – A norte-americana Conagra Brands reportou nesta quinta-feira, 21, lucro líquido de US$ 223,5 milhões (US$ 0,54 por ação) no segundo trimestre fiscal 2018, encerrado em 26 de novembro.

O montante é 83,1% maior ante os US$ 122,1 milhões (US$ 0,28 por ação) reportados em igual período do ano anterior. Já a receita alcançou US$ 2,173 bilhões (+4,1%).

As ações da empresa começaram a subir no pré-mercado de Nova York com os resultados, que superaram as estimativas de analistas para o lucro e vendas.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro por ação ajustado da empresa ficou em US$ 0,55, acima do projetado pela FactSet de US$ 0,52. Para a receita, a estimativa dos analistas era US$ 2,07 bilhões.

A empresa destacou que teve alguns aumentos de custos no período, como inflação e a maior despesa com transporte decorrentes dos tornados.

Entretanto, as perdas foram parcialmente compensadas por ganhos em preço, principalmente no segmento de Foodservice.

No segmento de Grocery & Snacks, as vendas subiram 5,5%, para US$ 900,4 milhões no trimestre. Já o setor de refrigerados e congelados teve crescimento de 2,3% nas vendas, para US$ 758 milhões.

O segmento de Foodservice teve crescimento nas vendas de 4%, para US$ 294,6 milhões no trimestre, de acordo com a empresa.