Presidente da Vale sobre Brumadinho: Como dizer que aprendemos?

São Paulo — O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse nesta sexta-feira (25) na sede da empresa que era com imenso pesar que confirmava o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho (MG) e que ainda não era sabida a extensão nem a causa do acidente.

“Não existem palavras para descrever a dor que estou sentindo com o que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Mas pelo volume de coisas que aconteceram, certamente tem”, afirmou a jornalistas.

Schvartsman foi perguntado também se a companhia aprendeu com o desastre anterior.

“Como vou dizer que a gente aprendeu (após o acidente de Mariana) se acaba de acontecer um acidente desses? O que posso dizer foi o que a gente fez depois do acidente. Viramos todas as barragens do avesso e contratamos as melhores auditorias do mundo para verificar o estado de todas elas. Fizemos tudo que a gente entende que era possível para garantir a segurança e a estabilidade. O fato é que não sabemos o que aconteceu e o que ocasionou, mas certamente vamos descobrir”, afirmou.

Quando foi abordado por jornalistas, Schvartsman disse que tinha acabado de chegar da Suíça e que “assim que o tempo abrisse” pegaria um avião para ir ao local ajudar.

“A Vale, como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas. Vai resgatar e atender as pessoas e fazer tudo que estiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável”, afirmou.

Mais tarde, a empresa publicou um vídeo no Youtube com um pronunciamento oficial do presidente.