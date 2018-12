Como se faz uma calça jeans mais sustentável da C&A

16/16 (Karin Salomão/EXAME)

Aqui estão as peças prontas para serem enviadas para as lojas.

Quando a peça não serve mais para uso, pode ser reciclada. A C&A tem uma iniciativa para reciclar as roupas, chamada de Movimento Reciclo. O consumidor pode entregar roupas tanto da C&A quanto de outras marcas em 51 lojas pelo Brasil. As roupas são separadas e as em bom estado, cerca de dois terços do total, são destinadas para um bazar beneficente, enquanto o restante é reciclado. As peças podem ser transformadas em estofamento de carros ou sofás, estopas para limpeza, entre outros.