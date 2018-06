Como se faz o shoyu da Sakura – que, sim, contém milho

1/17 (Karin Salomão/Site EXAME)

São Paulo – Quem olha para um frasco de shoyu em um restaurante japonês às vezes não sabe que o produto leva mais de seis meses para ficar pronto. O processo mais demorado é a fermentação dos grãos de soja e milho, que ocorre em grandes tanques em uma mistura de água e sal até o molho adquirir sua cor característica.

A inclusão do milho no produto foi assunto de uma pesquisa da USP. Embora a legislação não impeça o uso do milho no shoyu, a presença do grão causou certa estranheza aos pesquisadores.

A Sakura, líder com 55% do mercado, diz que mantém há décadas um método tradicional de fabricação do molho, trazido do Japão por imigrantes.

Além do shoyu, a companhia ainda vende a pasta missô, molhos tarê, molho inglês, pimentas da marca Bravo, entre outros. São mais de 300 itens diferentes, presentes em 120 mil pontos de venda pelo Brasil e pelo mundo.

Ao somar outras marcas próprias do Grupo e outras marcas para quem a empresa fabrica os molhos shoyu, a participação de mercado ultrapassa 70%.

O site EXAME visitou a fábrica da companhia em Boituva, São Paulo, para acompanhar o processo de fabricação do tempero. Confira nas imagens a seguir como se faz o shoyu da Sakura.