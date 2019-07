Como se faz o perfume Malbec, do Boticário

1. De vinho zoom_out_map 1/20 (Divulgação/O Boticário) São Paulo - O Malbec é o perfume mais vendido de O Boticário . É também o único no mundo que utiliza álcool vínico em sua produção, obtido pela fermentação de uvas. Normalmente, perfumes utilizam álcool etílico. Com a versão obtida da uva, o perfume recebe um aroma especial. O álcool é inclusive preparado em barris de carvalho francês, o mesma que produz os melhores vinhos do mundo. Confira nas imagens o passo a passo da fabricação do Malbec, de O Boticário.

2. Inspiração zoom_out_map 2/20 (Divulgação/O Boticário) A ideia para criação de Malbec nasceu durante uma visita do fundador de O Boticário, Miguel Krigsner, a uma vinícola na região de Santiago (Chile). Durante um passeio, Krigsner percebeu as várias semelhanças entre os universos do vinho e da perfumaria. De volta ao Brasil, convidou as equipes de marketing e desenvolvimento de produtos para criar uma fragrância masculina que remetesse ao universo dos vinhos.

3. Estudo zoom_out_map 3/20 (Divulgação/O Boticário) O briefing para a criação do novo desodorante colônia masculina foi apresentado a algumas casas de fragrâncias, sendo que a IFF ganhou a concorrência e trabalhou na elaboração do perfume, junto com a equipe de marketing e de avaliação de aromas de O Boticário. Os estudos para desenvolvimento duraram cerca de um ano. Durante esse tempo, as equipes visitaram vinícolas e fizeram degustações acompanhadas de enólogos para escolher o vinho que serviria de referência olfativa para o projeto.

4. Vinhos zoom_out_map 4/20 (Divulgação/O Boticário) Optaram pelo Malbec pela sua riqueza olfativa, com potencial para ser reproduzido em um perfume. Segundo a empresa, tanto o vinho quanto o perfume tem “notas de ameixa, de especiarias e de madeira”. Todo perfume tem álcool em sua composição. No caso do Malbec, o ingrediente usado é o álcool vínico, obtido pela destilação e retificação de vinho ou derivados da fermentação da uva. Na perfumaria, esse uso era até então inédito e garantiu patente a O Boticário.

5. Madeira zoom_out_map 5/20 (Divulgação/O Boticário) Escolhido o vinho, foi necessário também definir a madeira que seria usada nas barricas nas quais seria macerado o álcool vínico. Entre as opções, foi escolhida a barrica de carvalho francês – a mesma em que são fabricados os melhores vinhos do mundo. Elas foram adaptadas especialmente para a marca em 2004, ano do lançamento da fragrância.

6. Essência zoom_out_map 6/20 (Divulgação/O Boticário) Para compor a combinação dos aromas, foi utilizada também a técnica de headspace nas caves de algumas importantes vinícolas produtoras do vinho Malbec na Argentina. Caves é o local onde os barris são armazenados nas vinícolas. A técnica é baseada no uso de equipamentos sofisticados para identificação dos componentes de um cheiro, sem interferir no ambiente, objeto ou planta na qual ele está sendo utilizado. Depois que o odor é captado, ele pode ser reproduzido em laboratório.

7. Avaliação zoom_out_map 7/20 (Divulgação/O Boticário) A equipe de desenvolvimento da fragrância, que incluía a equipe de marketing e outros avaliadores, recebeu os primeiros estudos da essência que daria origem ao Malbec. Para a primeira etapa, foram avaliadas mais de 30 ideias.

8. Na pele zoom_out_map 8/20 (Divulgação/O Boticário) A avaliação inclui também a análise do desempenho das fragrâncias na pele. Com base nesses resultados, a equipe de marketing e a diretoria de O Boticário decidiram qual seria a fragrância de Malbec. “Queríamos um perfume que lembrasse o universo do vinho, que agradasse os homens, mas, claro, que não cheirasse a vinho”, conta o coordenador do Núcleo de Avaliação de Fragrâncias do Grupo, Cesar Veiga.

9. Começo zoom_out_map 9/20 (Divulgação/O Boticário) O Boticário possui duas fábricas, em São José dos Pinhais (PR) e em Camaçari (BA), que produzem o perfume. A primeira etapa da produção consiste na separação e pesagem das matérias-primas sólidas e líquidas de pequenas quantidades.

10. Barris zoom_out_map 10/20 (Divulgação/O Boticário) O principal diferencial de Malbec é o uso do álcool vínico, macerado em barris de carvalho francês. Essa matéria-prima especial é produzida na região de São Roque, São Paulo. A maceração, no universo dos perfumes, é o processo no qual o ingrediente fica em repouso até obter a qualidade olfativa desejada. O tempo de maceração é um segredo industrial do Grupo Boticário, preservado por patente. No caso de Malbec, são duas etapas de maceração – uma do álcool vínico nos barris – para que o líquido ganha a tonalidade da madeira o aroma do carvalho – e uma segunda do produto acabado, nos tonéis de inox.

11. Mistura zoom_out_map 11/20 (Divulgação/O Boticário) As matérias-primas, como a essência fabricada em laboratório, são colocadas em tanques de inox com capacidade de 2,5 mil ou 5 mil litros. A água e o álcool vínico previamente macerado nas barricas são adicionados aos tanques por uma tubulação e agitados por cerca de 20 minutos até que o conteúdo fique homogêneo.

12. Filtro zoom_out_map 12/20 (Divulgação/O Boticário) Depois de um período de descanso, denominado maceração do produto final em barris de inox, o conteúdo é filtrado para eliminar qualquer resíduo que não tenha sido dissolvido completamente.

13. Teste zoom_out_map 13/20 (Divulgação/O Boticário) Antes do envase, uma amostra da fragrância é separada e enviada para teste. Nesta etapa, os técnicos avaliam odor, cor e aspecto do conteúdo, comparando-o com uma amostra padrão. Depois que o lote é aprovado, o tanque recebe um selo e é encaminhado para o envase.

14. Gravidade zoom_out_map 14/20 (Divulgação/O Boticário) A fábrica do Grupo Boticário no Paraná opera em modelo vertical. A produção dos perfumes é feita no segundo andar e o envase, no primeiro. Assim, o Malbec pronto é transportado pela gravidade para as linhas de embalagem, economizando energia.

15. Envase zoom_out_map 15/20 (Divulgação/O Boticário) Aqui é possível ver parte do envase do perfume Malbec. Os frascos já receberam o conteúdo e a impressão da marca do produto.

16. Guardados zoom_out_map 16/20 (Divulgação/O Boticário) Depois de envasados e embalados, os frascos são colocados em caixas maiores e guardados nos armazéns anexos às fábricas, aguardando o envio para os Centros de Distribuição. Ao todo, os dois armazéns têm capacidade de armazenagem de quase 120 mil posições-pallet.

17. Distribuição zoom_out_map 17/20 (Divulgação/O Boticário) Quando um dos franqueados faz um pedido para abastecer a loja, as caixas são enviadas dos armazéns para um dos Centros de Distribuição do Grupo Boticário, em Registro (SP) (foto) ou em São Gonçalo dos Campos (BA).

18. Especiais zoom_out_map 18/20 (Divulgação/O Boticário) Assim como no mundo dos vinhos, Malbec teve safras especiais ao longo dos seus 11 anos de história. Foi o caso de Malbec Grand Reserva, lançado em agosto de 2008 em edição limitada e numerada. Foram produzidos frascos a partir do álcool vínico macerado por 4 anos em barris de carvalho, desde 2004, ano de lançamento. Em 2012, uma nova edição exclusiva foi lançada para o Dia dos Pais, a partir da maceração por 8 anos do álcool vínico.