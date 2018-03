Como são feitos os chocolates M&M’s, da Mars

2/17 (Karin Salomão/Site EXAME)

Criada em 1911 por Franklin Clarence Mars e sua esposa, Ethel V. Mars, a empresa ainda é controlada pelos seus herdeiros. John e Jacqueline Mars estão entre os 25 maiores bilionários do mundo, cada um com 31,5 bilhões de dólares de acordo com a Bloomberg.

A companhia está presente em 80 países, com mais de 100 mil funcionários. Globalmente, ela fatura 35 bilhões de dólares e é a maior fabricante de chocolates, gomas e balas.

No Brasil desde 1978, a empresa tem 2.500 funcionários. Além de fornecer produtos para o mercado interno, a companhia também exporta guloseimas e alimentos para animais de estimação para os Estados Unidos, Paraguai e Uruguai, entre outros países.

A companhia anunciou um investimento de 1 bilhão de reais até 2020 no Brasil, voltado a marketing e ampliação de suas fábricas, além da construção de uma linha de transmissão de energia elétrica, em parceria com a Bandeirante Energia, para atender não apenas a fábrica da empresa em Guararema, mas também a comunidade no entorno.