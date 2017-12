É fato que as pessoas estão sobrecarregadas no trabalho e têm dificuldade de se desligar dele em razão do celular. Mas precisamos encontrar uma forma de nos concentrar em coisas importantes.

Ao sair de um grande evento recentemente, tive a impressão — para não dizer a certeza — de que as pessoas estavam lá fisicamente, mas a atenção estava em seu e-mail e no dispositivo móvel.

A partir desse incômodo, resolvi trazer a discussão para cá. O que deixamos passar quando não nos concentramos naquilo que estamos fazendo? Quando somos convidados para um evento importante, como devemos nos comportar?

Listei algumas dicas de como nós, executivos de RH, podemos estimular os profissionais a tirar melhor proveito dos encontros e fóruns dos quais participam. E, obviamente, elas servem também para nós.

1) Estude a agenda antecipadamente. Confira quem serão os palestrantes, pesquise sobre o que eles escreveram ou falaram recentemente. O que você poderia extrair dessas pessoas?

2) Se você deixou outros compromissos de lado e se propôs a ir a um evento (muitas vezes em outra cidade ou estado), que tal conhecer diferentes pessoas em vez de passar o tempo todo com sua turma, como se fosse um reencontro de amigos? Uma das riquezas desse ambiente é a troca de experiências.

3) Se um palestrante não faz o estilo showmen, as pessoas deixam de prestar atenção no que ele diz. É comum nos seduzirmos por aqueles que sabem

se destacar no palco e ignorarmos os que trazem grandes reflexões. Falas densas levam a ponderações profundas.

4) Sei que existe um mundo de coisas acontecendo enquanto se participa de um evento. Mas será que nada pode esperar? Dê uma trégua no celular e nos e-mails. Preste atenção no que está ocorrendo ao redor, nas pessoas, nos comportamentos, nas apresentações.

5) Interaja. Sempre existem momentos na agenda em que os convidados podem interagir. Aproveite a ocasião para fazer perguntas — isso cria sinergia de crescimento.

6) Contribua. Seja voluntário, auxilie sua comunidade, dê feedback para o evento. Ofereça-se para ajudar, apresente cases.

Acho que precisamos reaprender a nos comportar em público, a nos concentrar no que fazemos. Reparar no outro — e não apenas olhar sem prestar atenção. Só assim entenderemos qual é, na essência, o verdadeiro sentido de conexão.

Psicóloga, sócia da Vicky Bloch Associados e professora nos cursos de especialização em RH da FGV-SP e da FIA