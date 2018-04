Como o brasileiro cuida e quanto gasta com seus animais de estimação

São Paulo – Animais de estimação são cada vez mais considerados como membros da família ou como um filho para seus donos. Eles passam mais tempo dentro de casa e recebem mais ração, sachês ou petiscos.

Com tanto afeto pelos bichinhos, é natural que o gasto com eles esteja crescendo. A média de gastos também cresça. Donos de cães gastam em média R$ 294 por mês, sendo R$ 121 de ração. Os donos de gatos gastam em média R$200, sendo R$ 90 de ração. Cerca de 8,7% das pessoas também gastam com plano de saúde, de acordo com uma nova pesquisa da CVA Solutions.

A pesquisa entrevistou 3.675 donos de cães e 2.270 donos de gatos em todo o país. De acordo com o documento, as petshops de bairros e as mega petshops concentram cada vez mais as compras, em detrimento de supermercados. Marcas de rações de fabricantes nacionais, como Golden, Premier, Foster e Magnus também ganham mercado.

Segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), em 2016 o faturamento do setor foi de quase R$ 19 bilhões, e prevê-se que em 2020 esse número chegue a R$ 20 bilhões. O crescimento vem sendo superior a 5% ao ano.

Confira no infográfico abaixo dados sobre o mercado de animais de estimação, quais os principais cuidados com os bichinhos e quais as marcas mais fortes no mercado.

