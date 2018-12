Como é voar no novo jato executivo da Embraer

9/14 (Germano Lüders/EXAME)

Os aviões devem aterrissar no mercado no ano que vem, mas a companhia disse que já recebeu pedidos de compra. A expectativa é de que o Praetor 600 receba certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no segundo trimestre de 2019, e o Praetor 500 seja homologado no terceiro trimestre do mesmo ano.