Como as empresas podem mudar o mundo (e lucrar com isso)

São Paulo – Foi-se o tempo em que as soluções para os problemas sociais e ambientais eram relegadas aos governos, organizações não governamentais, igrejas. Hoje, comunidades mundo afora ganharam aliadas importantes na luta por mudanças: as empresas. E essa transformação no comportamento corporativo vem se revelando uma estratégia de negócio lucrativa.

Essa visão de negócios tem nome e sobrenome, “valor compartilhado”, e implica o envolvimento direto das empresas no dia a dia das comunidades, identificando seus problemas e investigando soluções.

“Não é apenas seguir leis ou ceder às pressões da opinião pública”, disse Dane Smith, diretor geral da empresa de consultoria FSG Social Impact Advisors, “mas também usar esse conceito para maximizar a rentabilidade”. A FSG foi fundada por Michael Porter e Mark Kramer, os pais do conceito, para resolver os problemas sociais mais urgentes.

Smith esteve em São Paulo nesta quarta-feira para participar do Exame Fórum Sustentabilidade 2017, evento conduzido por EXAME para debater as práticas de “valor compartilhado” e a incorporação dessa visão por empresas brasileiras, além de mostrar os resultados que essa estratégia vem trazendo. E não são poucos.

“Quando comparamos o que se faz no Brasil e o que se faz lá fora, em termos de sustentabilidade, é para parar com nosso ‘complexo de vira lata’ e ver que tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa e beneficiando muita gente“, notou André Lahoz Mendonça de Barros, diretor editorial do Grupo Exame, da Editora Abril.

Cases

No mundo, continuou, existem exemplos e exemplos de aplicações da visão de “valor compartilhado”. Eles mostram como empresas que mergulharam nos problemas sociais e ambientais da sociedade conseguiram identificar oportunidades para baixar seus custos e acelerar a inovação. A farmacêutica Novartis, a multinacional de alimentos Nestlé e a produtora de celulose brasileira Fibria são alguns deles.

Na Índia, a Novartis percebeu que um dos maiores problemas era a falta de acesso à medicamentos pela população pobre. Ao realizar parcerias com farmácias e auxiliar no treinamento de médicos, conseguiu levar medicamentos para mais de 40 milhões de pessoas espalhadas por 30 mil comunidades.

Já a empresa suíça identificou, também na Índia, deficiências na alimentação das famílias e desenhou um novo produto que atendesse a essa demanda. Como resultado, aumentou suas vendas em 70%, além de ter atingido mais de 100 milhões de pessoas.

A brasileira Fibria, por sua vez, trabalhou para estruturar as comunidades nas quais seus negócios estavam presentes, conseguindo reduzir em 90% o furto de madeira, problema que havia causado prejuízo de 20 milhões de dólares ao seu caixa em 2009.

“Em um país em desenvolvimento, nós temos a necessidade, obrigação e vontade de estabilizar as comunidades e obter licença social para operar“, considerou Marcelo Castelli, presidente e CEO da Fibria Celulose. “É muito mais do que assistencialismo e responsabilidade social corporativa, é eixo de negócios”.