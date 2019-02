Como as empresas aéreas brasileiras se preparam para o fim de ano

São Paulo – Em dezembro de 2010, cerca de 14,7 milhões de passageiros utilizaram os aeroportos brasileiros. O número superou o mês de novembro em cerca de 8%, ou seja, aproximadamente, 1 milhão de passageiros. O mês é, junto com janeiro, o de maior movimentação nos aeroportos – e as companhias aéreas precisam estrar preparadas para esse aumento.

A expectativa da Infraero para esse ano, por exemplo, é que o movimento em dezembro supere o do mesmo mês de 2010 em cerca de 13,6%. Veja algumas ações que as companhias aéreas adotam para atender essa demanda extra do mês de dezembro:

Voos extras

Uma possibilidade para as empresas aproveitarem melhor a demanda elevada são os voos extras. A Azul, por exemplo, terá 110 voos extras entre o dia 23 de dezembro e 02 de janeiro. Os destinos serão alguns dos mais procurados nessa época, como Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL). A Webjet também investiu nessa estratégia e terá oito novos neste fim de ano, também ligando cidades como Recife e Rio de Janeiro e Fortaleza e São Paulo. A Trip também terá voos extras.

Equipes

A TAM mobilizou equipes extras de tripulantes técnicos e de cabine. Além da escala regular, um número maior de profissionais estará disponível para qualquer eventualidade nas operações, como interrupção de voos por mau tempo. A TAM também reforça o número de pessoas que atua em solo (no manuseio de bagagens e segurança, por exemplo) em alguns aeroportos do país.

O plano de contingência da Gol também prevê reforços dos turnos das equipes de terra, aeronaves e tripulantes extras em alguns aeroportos. A Azul também preparou um plano de atendimento, que já está em ação. Para ter mais atendentes e tripulantes, a Trip otimiza a escala dos tripulantes nessa época do ano e minimiza as férias na alta temporada.

Aeronaves reserva

Avianca, Trip e TAM investiram em aeronaves reserva. Para aumentar a disponibilidade de aviões no período, a TAM antecipou manutenções preventivas, reservou motores extras e aumentou o estoque de peças de reposição para o período. Foi montada uma logística especial para que componentes e equipes técnicas possam ser movimentados rapidamente por todo o país.

Check-in

Nessa época do ano, as companhia costumam orientar os passageiros a realizar o check-in pela internet, para economizar tempo. Mesmo assim, as empresas preparam reforços para ajudar os clientes que vão retirar a passagem no aeroporto. Tam e Gol destacam o uso de totens de atendimento nos aeroportos. Há até a possibilidade de check-in por celular em algumas cidades.

A TAM contratou 170 menores aprendizes para auxiliar os passageiros no uso desses equipamentos. Eles estarão nos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, do Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), de Brasília e de Porto Alegre.