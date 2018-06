Como a rainha Elizabeth está ganhando milhões vendendo vento

O arrendamento do solo submarino a produtoras eólicas offshore foi o negócio mais rentável do ano passado para a The Crown Estate, a empresa que gera renda para a Rainha Elizabeth II.

Os lucros obtidos com a tecnologia de energia limpa em 2017 deram um salto de 32 por cento em relação ao ano anterior, para 37 milhões de libras (US$ 49 milhões), segundo um comunicado. O ganho ampliou em 20 por cento a renda do portfólio de energia, minerais e infraestrutura da empresa de investimentos.

O Reino Unido é líder mundial do setor eólico offshore, com mais turbinas no mar do que qualquer outro país. Foi instalada pelo menos uma máquina por dia em 2017, respondendo por mais da metade da nova capacidade da Europa. O setor está a caminho de gerar 10 por cento da eletricidade do Reino Unido até 2020, segundo o comunicado.

“Este tem sido mais um ano significativo para a energia eólica offshore e o setor tem desempenhado um papel importante na melhora do nosso desempenho”, disse o CEO Alison Nimmo. “Nós continuamos trabalhando de perto com nossos clientes para reforçar a posição do Reino Unido como líder global do setor e para poder fazer uma contribuição importante para a matriz energética do Reino Unido.”

A propriedade que faz parte do portfólio da Crown Estate pertence à Coroa e é gerenciada tendo em vista o interesse público, juntamente com as propriedades privadas da rainha. Os lucros são enviados ao Tesouro, mas a família da rainha recebe uma parte do total, conhecida como “subvenção soberana”. Os recursos são usados para manter os palácios reais e as residências oficiais.

Os ativos da Crown Estate deram retorno de 11 por cento e pagaram 329 milhões de libras ao Tesouro em 2017. Aluguéis de lojas na região central de Londres foram outro fator importante de crescimento.