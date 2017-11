Como 3 empresas estão conciliando lucro e impacto social

São Paulo – O EXAME Fórum Sustentabilidade, realizado nesta quarta-feira (29) em São Paulo, convidou três empresas para apresentar suas experiências em conciliar lucro e impacto social:

Vivenda

“Um problema social gigantesco, um mercado gigantesco e uma lacuna de mercado gigantesca”.

Foi assim que Fernando Amiky Assad, membro da rede de Responsible Leaders da Fundação BMW e Fellow Ashoka, resumiu a precariedade na habitação de 40 milhões de famílias brasileiras.

O início do projeto envolveu passar 6 meses em uma favela na Zona Sul de São Paulo em contato constante com 5 famílias para entender quais eram as dificuldades.

Entre os problemas estavam a dificuldade de planejamento e a falta de acesso a material, mão de obra qualificada e mecanismos de crédito, já que são pessoas em geral excluídas do setor financeiro.

A solução encontrada foi oferecer kits de reforma prontos por 5 mil reais e parcelas de até 30 vezes com início a partir de 100 reais.

“Não tem tecnologia da NASA, é colocar revestimento, impermeabilizar parede, coisas muito simples”, disse Fernando.

A meta é ter concluído 1.000 reformas no período entre janeiro de 2017 e junho de 2018 e ganhar ainda mais escala ao longo do tempo.

Coca-Cola

Para ser uma marca relevante, não basta estar na casa das pessoas, é preciso gerar impacto real na vida delas: este foi o insight que levou a Coca-Cola para iniciativas de valor compartilhado.

“A grande virada é quando a gente pensa: as agendas são excludentes? Não, elas podem e devem ser convergentes”, disse Flávia Neves, gerente de sustentabilidade e relações institucionais da Coca-Cola.

Para conciliar impacto no negócio e na sociedade, a empresa foi atrás de jovens em comunidades carentes que pudessem ser capacitados no varejo.

Foram utilizadas estruturas já pré-existentes nas comunidades e os jovens são empregados na ampla rede de parceiros da empresa.

“Volta como lucro para Coca-Cola sim, e não tem vergonha disso: o modelo precisa disso para ficar em pé”, diz Flávia.

Também foi citada uma iniciativa no Espírito Santo, um dos grandes fornecedores de frutas da empresa e que passava por um grande estresse hídrico.

Um sistema de controle automatizado da terra e de comunicação com fazendeiros para irrigação permitiu uma economia de água na faixa de 30%.

Outro projeto exigiu passar por cima de vaidades: uma agenda de reciclagem em parceria com Ambev, Nestlé, Unilever e Natura, que permitiu ganhos de escala e impacto social muito maior do que se elas continuassem agindo individualmente.

Danone

Ligia Camargo, executiva responsável pela área de sustentabilidade da Danone, apontou que a ideia de impacto social vem de longa data na Danone e foi parte importante na própria definição do portfólio de produtos.

Além disso, a empresa tem fundos de investimento social e parcerias com uma série de empresas que vão do Sebrae à Cruz Vermelha.

O principal projeto apresentado foi uma parceria com o Grameen Bank e seu fundador, Muhammad Yunus, vencedores do Prêmio Nobel em 2006, para criação de distribuição de um produto nutritivo.

Além de criar empregos na fabrica e com fornecedores e de ser economicamente viável, também houve cuidado de proteger o meio ambiente na criação da embalagem e no uso de energia solar.