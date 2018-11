Commerzbank tem queda no lucro do 3º trimestre, a 218 milhões de euros

Frankfurt – O Commerzbank divulgou hoje que teve lucro líquido de 218 milhões de euros (US$ 249,8 milhões) no terceiro trimestre de 2018, representando menos da metade do ganho de 467 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

Já a receita do segundo maior banco da Alemanha caiu para 2,19 bilhões de euros entre julho e setembro, de 2,51 bilhões de euros no intervalo equivalente de 2017.

Os resultados do Commerzbank, porém, superaram levemente as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 202 milhões de euros e receita de 2,18 bilhões de euros.