Commerzbank tem lucro líquido de 90 mi de euros no 4º tri

Frankfurt – O Commerzbank afirmou nesta quinta-feira que deseja retomar o pagamento de dividendos relativos ao ano de 2018, após registrar lucro líquido menor no trimestre passado, na comparação anual, mas superar a expectativa do mercado.

O lucro líquido do banco foi de 90 milhões de euros (US$ 111,0 milhões) no quarto trimestre de 2017, de 182 milhões de euros em igual período do ano anterior.

Analistas ouvidos pelo FactSet previam lucro líquido de 64 milhões de euros.

O banco alemão, que não pagou dividendo em 2017, disse que espera retomar esses pagamentos para 2018.

A receita no quarto trimestre antes de provisões com perdas em empréstimos recuou para 2,19 bilhões de euros, de 2,40 bilhões de euros anteriormente, ante previsão de 2,10 bilhões dos economistas ouvidos.

As provisões para perdas com empréstimos ficaram em 251 milhões de euros, de 290 milhões de euros em igual trimestre do ano anterior.

O Commerzbank espera receita ajustada mais alta em seus segmentos para clientes pessoas físicas e jurídicas em 2018. Além disso, informou que almeja manter seus custos em cerca de 7,0 bilhões de euros.