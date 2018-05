Brasília – A comissão especial mista do Congresso que analisa a Medida Provisória 814/2017, que trata da privatização da Eletrobras e suas distribuidoras, aprovou nesta quarta-feira o texto principal do relatório do deputado Júlio Lopes (PP-RJ) sobre a proposta, por 17 votos a 7.

A comissão ainda vai analisar destaques do texto, que após tramitar na comissão segue para apreciação dos plenários da Câmara e do Senado. A MP tem vigência até 1 de junho.