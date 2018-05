Comissão do Senado aprova dois indicados à diretoria da Aneel

A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou nesta terça-feira dois indicados para assumirem cargos na diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que agora terão os nomes submetidos a uma votação no Plenário da casa, segundo informação do órgão regulador.

Rodrigo Limp Nascimento, atual Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, e Sandoval de Araújo Feitosa, superintendente de Fiscalização de Serviços de Eletricidade da própria Aneel, responderam a perguntas dos senadores em uma sabatina durante a manhã desta terça-feira.

Após os questionamentos, eles foram aprovados pela Comissão de Infraestrutura por 15 votos favoráveis e três votos contrários.

As indicações de diretores para a Aneel são uma atribuição do presidente da República.

Rodrigo Limp foi indicado para assumir vaga deixada após o final do mandato de José Jurhosa, enquanto Feitosa assumirá posto antes ocupado por Reive Barros.

Até agosto ainda vencerão os mandatos de três outros diretores da Aneel, incluindo o diretor-geral, Romeu Rufino.