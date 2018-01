Comcast supera estimativas de lucro mesmo com perda de assinantes

Nova York – A Comcast superou estimativas trimestrais de lucro de analistas nesta quarta-feira, impulsionada por mais clientes de internet de alta velocidade e mais receita do parque temático.

Excluindo ganho extraordinário de 12,7 bilhões de dólares após a reforma tributária nos Estados Unidos, o lucro por ação foi de 0,49 dólar, superando estimativas de analistas de 0,47 dólar por ação.

A maior operadora de cabos dos EUA também elevou o dividendo trimestral em 21 por cento, para 0,19 dólar por ação, e disse que espera recomprar pelo menos 5 bilhões de dólares em ações este ano.

Ainda assim, a Comcast perdeu 33 mil clientes de vídeo no trimestre fechado em 31 de dezembro, ante adição de 80 mil um ano antes. O negócio de vídeos da empresa foi pressionado pelos consumidores que cancelaram pacotes para migrarem para opções de transmissão mais baratas de empresas como Netflix.

E, embora tenha adicionado assinantes de banda larga, os analistas questionaram o quanto essa empresa pode continuar a crescer. A Comcast adicionou 350 mil clientes de internet de alta velocidade no trimestre, ante ganho de 385 mil no mesmo período do ano anterior.

O presidente-executivo da empresa, Brian Roberts, disse em teleconferência que a Comcast encerrou 2017 com mais de 380 mil linhas de clientes no seu serviço móvel, lançado em maio.

A receita cresceu 4,2 por cento para 21,92 bilhões de dólares, quase em linha com as expectativas de 21,82 bilhões de dólares dos analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido atribuído à Comcast subiu para 15 bilhões de dólares, ante 2,3 bilhões dólares um ano antes.