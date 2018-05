Comcast prepara oferta para superar proposta da Disney pela Fox

A operadora norte-americana de TV paga Comcast está pedindo a bancos de investimento para ampliarem um empréstimo-ponte em até 60 bilhões de dólares para que possa fazer uma oferta toda em dinheiro pelos ativos de mídia que a Fox acertou vender para a Walt Disney por 52 bilhões de dólares, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

O presidente-executivo da Comcast, Brian Roberts, apenas deve prosseguir com a oferta se um juiz dos EUA permitir a planejada aquisição da Time Warner pela AT&T por 85 bilhões de dólares, disseram as fontes. O Departamento de Justiça dos EUA é contrário à compra da Time Warner pela AT&T por causa de preocupações com defesa da concorrência e uma decisão do juiz Richard Leon deve ser tomada em junho.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, conseguiu fechar um acordo todo em ações com o presidente do conselho da Fox, Rupert Murdoch, em dezembro para comprar os negócios ligados a filmes, televisão e atividades internacionais. O acordo dará ao maior grupo de entretenimento do mundo um arsenal de programas e filmes para combater o crescimento de rivais digitais como Netflix e Amazon.com.

A Comcast, controladora da emissora NBC e dos estúdios Universal Pictures, também fez uma oferta de 22 bilhões de libras (30 bilhões de dólares) para comprar 61 por cento do grupo europeu de TV paga Sky que a Fox não controla. Ao fazer isso, a empresa superou uma proposta anterior por toda a Sky feita pela Fox.

Em novembro, a Comcast fez oferta para comprar a maior parte dos ativos da Fox em uma transação toda em ações avaliada em 64 bilhões de dólares. Como a Disney, a Comcast tentou comprar as redes de entretenimento da Fox, estúdio de cinema e ativos de produção de televisão e internacionais.

A Fox acabou fechando acordo com a Disney, citando desafios regulatórios para rejeitar a oferta da Comcast.

O exato valor da nova oferta da Comcast pelos ativos da Fox não é claro ainda, embora um financiamento de 60 bilhões de dólares indica que a empresa está buscando um poder de fogo significativo para superar a Disney. A Comcast já tem um empréstimo-ponte de 30 bilhões de dólares para financiar a oferta pela Sky.

Representantes da Comcast, Fox e Disney não comentaram o assunto.