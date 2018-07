Comcast busca compradores para ativos esportivos da Fox, dizem fontes

A Comcast Corp está identificando potenciais compradores para as redes esportivas regionais da Twenty-First Century Fox em uma tentativa de diminuir as preocupações antitruste sobre uma nova oferta para adquirir a maioria dos ativos da Fox, afirmaram à Reuters fontes familiarizadas com a assunto.

A Comcast espera que se preparando agora para tais desinvestimentos alivie as preocupações da Fox sobre potenciais riscos antitruste e aumente as chances de sua oferta interromper o acordo de 71 bilhões de dólares da Fox para vender os ativos à Walt Disney, disseram as fontes nesta segunda-feira.

No mês passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos autorizou a Disney a adquirir os ativos da Fox, pedindo à Disney, dona da rede esportiva ESPN, para vender todas as 22 redes esportivas regionais da Fox, conhecidas como RSNs, por razões antitruste. Essas redes podem valer até 20 bilhões de dólares, de acordo com as fontes.

A Comcast, que fez uma oferta de 65 bilhões de dólares em dinheiro para os ativos da Fox no mês passado apenas para a Disney aumentar sua oferta, está conversando com empresas de private equity, incluindo Apollo Global Management LLC e Blackstone Group LP, para medir interesse em adquirir as RSNs, disseram as fontes. É possível que uma empresa de telecomunicações ou de mídia também possa manifestar interesse em comprar as RSNs, acrescentaram as fontes.

A Comcast acredita que encontrar tais parceiros não só permitirá argumentar que pode obter aprovação antitruste para os ativos da Fox tão facilmente quanto a Disney, mas também irá aumentar suas finanças à medida que se prepara para fazer uma segunda oferta em dinheiro no final deste mês, afirmaram as fontes.

Os acionistas da Fox estão programados para votar no acordo da Disney em 27 de julho. A Comcast está planejando fazer sua oferta antes disso, de acordo com as fontes.

A Comcast está aberta a negociar com os reguladores o número de RSNs que teria que vender, embora acredite que apenas oito RSNs da Fox se sobreponham à marca esportiva da Comcast, de acordo com as fontes.

Comcast e Fox não responderam a pedidos de comentários. Disney, Apollo e Blackstone se recusaram a comentar.