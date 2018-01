Com Switch, Nintendo tem melhor 3º tri em oito anos

Osaka – A fabricante japonesa de videogames Nintendo registrou o maior lucro operacional do terceiro trimestre em oito anos, impulsionado pela demanda do seu novo console de jogos Switch, e disse que esperava ganhos anuais acima de estimativa anterior.

A crescente popularidade do console híbrido que pode ser portátil ou utilizado em casa levou a uma quase duplicação do preço das ações da Nintendo para as maiores altas em nove anos desde o lançamento do dispositivo em março. As vendas excederam as estimativas iniciais, no caminho para superar os números do antecessor Wii U.

As vendas do Switch provavelmente atingirão 15 milhões de unidades no ano até março e subirão para 20 milhões no próximo ano, disse a Nintendo, alimentando as esperanças de uma repetição do sucesso do primeiro Wii que estreou no final de 2006 e vendeu mais de 100 milhões de unidades.

A Nintendo vendeu 7,2 milhões de consoles Switch nos três meses até dezembro e elevou suas previsões de vendas anuais em 1 milhão, ante uma projeção anterior de 14 milhões de unidades. O número já excede as vendas de 13,56 milhões de consoles de Wii U que estava no mercado entre 2012 e 2017.

A demanda pelo Switch impulsionou o lucro operacional da Nintendo em quase quatro vezes para 116,50 bilhões de ienes (1,07 bilhão de dólares) para o terceiro trimestre fiscal. Este foi o mais alto patamar para o período entre outubro e dezembro desde 2009.

Os resultados superaram a estimativa de cerca de 67 bilhões de ienes de seis analistas entrevistados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa sediada em Kyoto aumentou a previsão de lucro para o ano fiscal que termina em março para 160 bilhões de ienes, ante 120 bilhões de ienes, acima da estimativa de analistas de 144 bilhões de ienes.