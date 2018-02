Com reforma tributária, ConocoPhillips reverte prejuízo no 4º tri

Nova York – A ConocoPhillips apresentou lucro de US$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2017, ou US$ 1,32 por ação, revertendo o prejuízo de US$ 35 milhões registrado no mesmo período em 2016.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,45, acima da estimativa de US$ 0,44 do FactSet. A empresa não publicou a receita obtida no trimestre.

De acordo com a ConocoPhillips, o balanço foi impulsionado por um benefício fiscal de US$ 900 milhões, resultante da reavaliação de impostos diferidos após a reforma tributária.