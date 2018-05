Com R$121 milhões, Palmeiras é o clube que mais fatura com estádio

O Palmeiras, proprietário da arena Allianz Parque, é o clube de futebol brasileiro que mais fatura com estádio: foram R$ 121 milhões em 2017. No levantamento anterior, o time também liderava, com R$ 104 milhões. A pesquisa é da Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo.

Em segundo lugar, aparece o Flamengo, com R$ 105 milhões, seguido pelo Internacional, com R$ 68 milhões, e pelo Grêmio, com R$ 66 milhões. Participaram da análise todos os clubes brasileiros, menos o Corinthians, que não apresenta em seu balanço as receitas com estádio.

Para a elaboração do ranking, foram consideradas as receitas com sócio torcedor (público que adquire preferencialmente os ingressos para os jogos), bilheteria e outras explorações das arenas, como o uso para shows.

Em 2017, a receita com estádios geradas pelos times do país atingiu o recorde de R$ 892 milhões – em 2016, foram R$ 735 milhões. No entanto, o futebol brasileiro ainda representa uma pequena fatia do mercado global de faturamentos com as arenas: apenas 0,5%.