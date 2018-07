Com demanda de veículos, Texas Instruments vê lucro acima do esperado

A Texas Instruments, cujo presidente-executivo Brian Crutcher renunciou na semana passada, estimou lucro e receita acima do esperado no terceiro trimestre, impulsionada pela demanda por semicondutores voltados a veículos e equipamentos industriais.

A fabricante norte-americana de chips tem se beneficiado nos últimos anos pela demanda gerada por tecnologias de veículos de direção autônoma.

O mercado automotivo contribuiu com 19 por cento da receita da companhia em 2017, enquanto o setor industrial foi responsável por 35 por cento do faturamento.

A Texas Instruments espera receita de 4,11 bilhões a 4,45 bilhões de dólares e lucro de 1,41 a 1,63 dólar por ação no terceiro trimestre.

Analistas, em média, esperam receita de 4,27 bilhões de dólares e lucro de 1,48 dólar por ação, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

No segundo trimestre, a companhia teve lucro líquido de 1,41 bilhão de dólares, ou 1,40 dólar por papel, ante 1,06 bilhão ou 1,03 dólar por ação no mesmo período de 2017.

A receita do período foi de 4,02 bilhões de dólares após 3,97 bilhões no segundo trimestre do ano passado.