Com planos nas alturas, Airbnb está de olho na sua passagem de avião

O Airbnb, plataforma de reservas de acomodações que revolucionou o setor da hotelaria, se prepara para entrar em um novo mercado. A empresa acaba de anunciar a criação da diretoria de transportes, com a contratação de Fred Reid, executivo com mais de 30 anos de experiência no setor de aviação.

Em sua nova posição, ele estará focado na construção de parcerias e serviços que tornem as viagens completas, afirma a companhia em comunicado.

“Houve um tempo em que embarcar em um avião era uma viagem por si só, mas com o passar dos anos, chegar ao seu destino se tornou algo que não desfrutamos mais. Acreditamos que isso precisa mudar”, diz o cofundador CEO e líder de comunidade do Airbnb, Brian Chesky.

A empresa ainda não definiu quais serão seus planos – a função de Reid será justamente avaliar o mercado e decidir em que área irá atuar. “Vamos explorar uma ampla gama de ideias e parcerias que possam melhorar o transporte nas viagens, mas ainda não definimos exatamente como”, acrescenta Chesky.

A empresa, no entanto, deixou claro o que não quer fazer. “Não estou interessado em construir nossa própria companhia aérea ou apenas criar outro canal na internet onde é possível simplesmente adquirir uma passagem de avião. Estamos atrás de uma grande oportunidade com o objetivo de melhorar a experiência de transporte para todos”, diz o presidente.

Quem é o novo executivo

Com mais de três décadas de experiência, Fred Reid participou da liderança de grandes companhias aéreas e da criação de alianças globais na aviação. Ele chega ao Airbnb vindo de sua última atuação como Presidente do Cora Aircraft Program, uma divisão da Kitty Hawk, fabricante americana de aeronaves elétricas. Foi presidente da Flexjet, uma unidade operacional independente da Bombardier.

Reid foi o diretor executivo fundador da Virgin America, atuou como presidente da Delta Airlines e liderou ainda a Lufthansa German Airlines em 1996. Liderou a formação da SkyTeam, segunda maior aliança global de companhias aéreas do mundo e foi o co-arquiteto da Star Alliance, a primeira e maior aliança do mundo.

Planos nas alturas

Esse não é o primeiro grande executivo que passou a integrar a equipe do Airbnb recentemente. Em novembro, a companhia anunciou a contratação de Dave Stephenson como vice-presidente financeiro, em preparação para uma aguardada oferta inicial de ações (IPO) em 2019.

Stephenson, que trabalhou na Amazon por 17 anos, era até recentemente vice-presidente financeiro da área de consumo global da varejista online, responsável por todas as vendas dos sites da Amazon, incluindo pelo serviço Prime.

Avaliado por investidores como valendo 31 bilhões de dólares, o Airbnb passou a oferecer novos serviços nos últimos meses para impulsionar o crescimento, como casas de luxo e hotéis. Lançou recentemente o Airbnb for Work, voltado para pessoas que viajam muito a trabalho, com oferta de hospedagens com melhores avaliações e experiências.