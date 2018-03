Com nova sede, Heineken integra Brasil Kirin

2/9 (Edna Marcelino/E&E Fotografia/Heineken/Divulgação)

A Heineken chegou ao Brasil em 2010, com a compra da Femsa, fabricante das marcas Kaiser e Sol no país. A aquisição foi avaliada em 7,7 bilhões de dólares ou 5,3 bilhões de euros. Em 2016, ela trouxe a Amstel ao país.

Já em fevereiro de 2017, comprou a Brasil Kirin, com as marcas Devassa, Schin, Glacial, Eisenbahn e Baden Baden. A transação, de 664 milhões de euros, transformou a companhia holandesa na segunda maior fabricante de cervejas do mercado brasileiro, atrás da Ambev.

A Kirin estava há pouco tempo no Brasil. A cervejaria japonesa havia comprado, as 12 fábricas e marcas da Schincariol, que já era dona das bebidas Schin e das cervejarias Devassa e Baden Baden. A compra, feita em 2011, teve valor de 3,9 bilhões de dólares.

Para representar todas as cervejas em um mesmo espaço, as salas de reunião da nova sede são inspiradas em todas as marcas da cervejaria.