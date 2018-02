Com iene desvalorizado, Toyota quase dobra lucro no 3º tri fiscal

Tóquio – A Toyota anunciou hoje que teve lucro líquido de 941,8 bilhões de ienes (US$ 8,6 bilhões) no terceiro trimestre fiscal, encerrado em dezembro. A soma representa quase o dobro do ganho de 486,5 bilhões de ienes apurado um ano antes.

Segundo a montadora japonesa, seu resultado foi beneficiado pela desvalorização do iene frente ao dólar no período, fator que compensou dificuldades no mercado dos EUA.

O dólar valia cerca de 113 ienes entre outubro e dezembro, ante 109 ienes um ano antes.

Como resultado, a Toyota elevou sua previsão de lucro para seu ano fiscal (até março), de 1,95 trilhão de ienes para 2,4 trilhões de ienes.