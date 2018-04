Com foco em turismo corporativo, grupo cresce 15% no 1º trimestre

São Paulo – Segundo maior operador de turismo do país e líder no segmento corporativo, o Grupo Flytour registrou crescimento de 15% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A holding detém 10 empresas diferentes e atua com lazer, viagens para empresas, eventos, passeios de incentivo, entre outros. No trimestre, o destaque vai para as divisões corporativas, como Flytour Business Travel, Flytour Eventos e Flytour Franchising (Corporativo), que juntas alcançaram crescimento de 12,8% no período.

No mercado de viagens corporativas, ela tem mais de 9 mil clientes e oferece soluções para cerca de 5 mil agências de viagens.

Os números foram passados com exclusividade para o site EXAME.

Durante a crise, empresas deixaram de enviar seus funcionários para reuniões em outras cidades ou países e muitos trocaram o contato pessoal por conversas por teleconferência, como forma de economizar. Essa mudança de comportamento impactou bastante o segmento de viagens corporativo, do qual a Flytour faz parte. No entanto, o segmento já está se recuperando. Em 2017, o grupo fechou vendas de 5,5 bilhões de reais, crescimento de 11%.

As consolidadoras Flytour Gapnet e a Chanteclair tiveram evolução de 19,7% no trimestre. Elas disponibilizam em seus sistemas passagens de mais de 60 companhias aéreas nacionais e internacionais para 6 mil agências de viagens de todo o Brasil. O crescimento é alto, mas o faturamento dessas companhias ainda é menor do que o segmento corporativo dentro do grupo.

Além da retomada do mercado, o crescimento da companhia no início do ano também está relacionado ao investimento em tecnologia. Para o CEO do Grupo Flytour, Christiano Oliveira, “nosso crescimento está diretamente ligado à transformação digital, com plataformas mais completas e dinâmicas”.

Em 2017, o grupo fez investimentos de 32 milhões de reais em tecnologia para aumentar a eficiência operacional da empresa. Também treinou cerca de 21 mil pessoas no ano, entre colaboradores, parceiros e agentes de viagens. A expectativa para 2018 é repetir o investimento em tecnologia e formação.