Com exceção de bancos, empresas têm pior retorno em 13 anos

1/22 (Divulgação/ Vale)

São Paulo – De janeiro a março, as 300 empresas de capital aberto do país tiveram lucro líquido somado de R$ 23,16 bilhões, 33,99% abaixo do acumulado no mesmo período de 2015. Os dados são da Economática e não leva em conta o resultado daporque, por ter tudo um resultado alto demais, “distorceria o valor consolidado das empresas”, diz o estudo. O resultado, considerando a mineradora , salta para R$ 29,47 bilhões, crescimento de R$ 3,92 bilhões ou 15,34% na mesma comparação com o primeiro trimestre de um ano atrás. Dos setores avaliados, 19 lucraram e seis tiveram prejuízo – o de energia lidera entre os piores resultados. O setor bancário segue como o mais lucrativo. Somados os resultados, os 21 bancos de capital aberto do país fecharam o primeiro trimestre com R$ 14,3 bilhões, queda de 19,98%. Dos 25 setores avaliados 13 apresentam crescimento e 12 queda de lucratividade no primeiro trimestre de 2016 com relação ao mesmo período de 2015. Veja, a seguir, o levantamento com os 20 maiores lucros do país de janeiro a março.