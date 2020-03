Com escassez de álcool gel, venda de lenço antisséptico da FreeCô dispara

Quando a marca de produtos para higiene FreeCô lançou em outubro o lenço umedecido antisséptico Freewipes havia uma dificuldade para entrar no mercado.

“Grande população não tinha conhecimento que lenço umedecido antisséptico é uma alternativa para, por exemplo, o álcool gel. Então, a demanda do mercado pelo produto não era alta”, diz Rafael Nasser, sócio fundador da FreeCô.

Até fevereiro a FreeCô vendia cerca de 10 mil unidades do produto ao mês. Com a pandemia da COVID-19, o novo coronavírus, nos primeiros quinze dias de março as vendas saltaram para 1 milhão de unidades no período.

“Ao invés de irmos atrás dos varejos e distribuidores para cadastrar e vender nossos produtos, eles começaram a nos procurar e cadastrar e fazer pedidos dos produtos”, afirma Nasser.

Segundo a empresa, não foi preciso nenhuma ação de marketing para tornar o produto mais conhecido entre os varejistas. O apelo estava na possibilidade de substituir o álcool em gel num momento de escassez do produto no mercado.

A FreeCô não fabrica os lenços antissépticos, apenas recebe de um fornecedor e coloca a sua marca. “A indústria produtora está se adaptando ao momento de alta demanda de acordo com regras próprias”, diz.

O Freewips está disponível no mercado por cerca de 8 reais.