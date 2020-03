Com dívida de mais de R$ 1 bilhão, Leader pede recuperação judicial

A Leader, ex-Leader Magazine, uma das lojas de departamento mais antigas do Brasil, entrou nesta quarta-feira, 4, com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Com dívida de mais de R$ 1 bilhão, a empresa chegou a fechar algumas das suas 97 lojas espalhadas em vários estados brasileiros.

Além do Rio de Janeiro, a Leader tem lojas em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Fundada em 1951 na cidade de Miracema, município do interior fluminense, a Leader surgiu para concorrer com outras lojas tradicionais do segmento, como Mesbla e Sloper, que já fecharam as portas.

O BTG Pactual vendeu sua participação na Leader por R$ 1 em 2016 para a Legion Holdings, especializada em reestruturações empresariais, que assumiu na época dívida de R$ 900 milhões da empresa.

Sem sucesso, a Legion vendeu 100% da empresa para o atual presidente André Peixoto um pouco antes do pedido de recuperação à Justiça.

Segundo TJ-RJ, não há prazo definido para o juiz da 3ª Vara Empresarial decidir se aceita o pedido.