Com coronavírus no Brasil, máscaras ficam mais caras e escassas

Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, a preocupação com a doença vinda da Ásia aumenta. Para se proteger, muitos têm recorrido às máscaras faciais cirúrgicas. Tanto que o preço desse equipamento de proteção se multiplicou e fabricantes relatam dificuldades para atender à demanda.

Uma contraprova realizada pelo governo brasileiro confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e na América Latina, disse uma fonte à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (26), depois de o hospital Albert Einstein ter informado a possível infecção, em São Paulo, de um homem de 61 anos que esteve na Itália.

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infectados, de acordo com dados divulgados por mais de 40 países e territórios.

A Protdesc, fabricante brasileira de materiais hospitalares e cirúrgicos, afirma que dobrou a produção de máscaras desde o final de janeiro, mas que mesmo assim não tem conseguido dar conta da demanda.

Atualmente, fabrica cerca de 6 mil caixas por dia, cada uma com 50 máscaras. A procura tem sido tão grande que a fila de espera atingiu 40 dias. No Brasil, a empresa atende hospitais, farmácias e lojas especializadas em materiais hospitalares e de saúde.

No Brasil, a maior demanda até agora vinha de grande de exportadores interessados em enviar as máscaras para fora, diz César Pedro, coordenador comercial e de comunicação da Protdesc. “Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, o cenário muda e a preocupação é que a produção interna não consiga suprir o mercado”, afirma.

“A nossa produção já está comprometida pelos próximos 30 a 40 dias”, diz Pedro. Segundo ele, as máscaras deverão ser importadas.

Preço nas alturas

Com o aumento da demanda e a alta do dólar, no entanto, o preço do equipamento de segurança pode aumentar bastante. Até o dia 10 de fevereiro, o preço das máscaras faciais havia aumentado em 10 vezes, segundo a Bionexo, startup de saúde brasileira de soluções digitais para gestão em saúde.

O valor médio da máscara passou de uma média de R$ 2 para R$ 20 nos primeiros dias do mês.

Fornecedores do produto venderam em janeiro mais de 66 mil máscaras, mais que o dobro do mesmo período de 2019. Em fevereiro, em apenas 10 dias, foram mais de 24 mil unidades compradas por instituições de saúde no Brasil.

O estado que mais adquiriu o produto foi São Paulo, que representa 30% do número nacional, seguido por Rio de Janeiro, 20%. As demandas chegam de toda parte do globo e alguns fornecedores receberam pedidos de Cingapura, mas já não tinham mais estoques, diz a startup.

Como se proteger?

As máscaras faciais podem não ser a melhor maneira de se proteger da transmissão da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas sem sintomas respiratórios, como tosse, não precisam usar máscara médica.

“A OMS recomenda o uso de máscaras para pessoas com sintomas de COVID-19 e para aqueles que cuidam de indivíduos com sintomas, como tosse e febre”, diz a organização em seu site.

As maneiras mais eficazes de proteger a si e aos outros contra o novo coronavírus são limpar frequentemente as mãos, cobrir a tosse com a curva do cotovelo ou tecido e manter uma distância de pelo menos um metro de pessoas tossindo ou espirrando. ou espirram, diz a OMS.