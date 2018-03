Com compra da Vult, Grupo Boticário ultrapassa Natura

São Paulo – O Grupo Boticário acaba de anunciar a aquisição da Vult Cosmética. “A chegada da Vult complementa o nosso portfólio e fortalece o nosso negócio, que é multimarca e multicanal”, afirmou o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, em nota.

A conclusão da compra está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência.

Com a compra, a participação no mercado de beleza e cuidados pessoais do Grupo Boticário sobe, de 10,6% para 10,9%, logo acima da Natura, que tem 10,8% do mercado. A líder em cosméticos continua sendo a Unilever, com 12,6% do mercado, de acordo com levantamento feito pela Euromonitor.

Os dados consideram vendas no mercado total de produtos de beleza e cuidados pessoais. Além das maquiagens e produtos para unhas, inclui também produtos de skin care, perfumes, produtos para cabelos, produtos infantis de cuidados pessoais, para banho, depilação e higiene bucal.

Já em relação ao segmento de maquiagens e produtos para unha, a diferença entre o grupo Boticário e a Natura fica ainda maior. A aquisição faz a participação do grupo crescer de 11,3% para 15,3%, na frente da concorrente, que detém 11,9% do mercado de maquiagens. A Avon continua sendo a líder no segmento, com 24,4% do mercado brasileiro.

O Brasil é o quinto maior país do mundo em maquiagem, com vendas de 2,44 bilhões de dólares em 2016, dado mais recente da Euromonitor. Nos Estados Unidos, maior país no segmento, consumidores compraram quase 16 bilhões de dólares em maquiagem em 2016.

Pontos de venda

Além do avanço no mercado de maquiagens, a aquisição dá ao grupo Boticário uma capilaridade maior, já que os produtos da Vult são encontrados em mais de 35 mil pontos de venda, como farmácias ou lojas multimarcas, além de quiosques de marca própria.

O Grupo Boticário tem mais de 4.000 lojas, 3762 apenas da marca O Boticário.

A Eudora tem uma loja, 15 quiosques e 46 pontos de venda exclusivos para representantes. A quem disse, berenice? tem 240 lojas no Brasil e 8 em Portugal e a multimarcas The Beauty Box tem 55 unidades.

Já o negócio Mult B está em 5 mil pontos de venda. Lançado em agosto do ano passado, vende marcas importadas como Revlon e Australian Gol em redes de varejo farmacêutico especializado.