Com cinemas fechados, Cinemark fecha parceria com iFood para vender pipoca

A rede de cinemas Cinemark fechou uma parceria com a startup de entregas iFood para vender pipoca e itens de bomboniere pelo aplicativo.

A pipoca, com sabores de receita original Cinemark, como a manteiga específica, está sendo vendida nos tamanhos pequeno, médio, grande e balde. Há opções já prontas e para microondas.

O cardápio está disponível no iFood desde o último sábado, 18. Por enquanto, o serviço funciona somente em parte da cidade de São Paulo e a partir das 14 horas. As pipocas estão sendo preparadas pela equipe do Cinemark em carrinho de comida no Mooca Plaza Shopping, que está fechado ao público. De lá, saem para a entrega.

A empresa afirma que, por ora, os bairros atendidos ficam em raio próximo ao shopping: Jardins, Bela Vista, Cerqueira César, República, Bexiga, Sé, Paraíso, Vila Mariana, Saúde, Planalto Paulista, Vila Clementino, Conceição, Liberdade, Canindé, Pari, Tatuapé, Brás, Água Rasa, Mooca, Vila Prudente, Ipiranga, Sacomã, Cambuci e Belenzinho.

Entre os sabores disponíveis estão a pipoca tradicional salgada, a versão com manteiga, sabores especiais (como Manteiga de Churrasco) e pipocas doces, como com calda de chocolate da marca Hershey’s. Além da pipoca, o Cinemark está vendendo refrigerantes em lata e garrafas de água. Como no cinema, os produtos podem ser adquiridos em combos.

O preço vai de 2,90 reais para a pipoca de microondas original (e 4,90 reais para a versão com manteiga) a 14,40 para a pipoca pronta pequena (e 26,40 reais para o balde). Os combos começam em 20,40 reais (pipoca pequena + bebida) e chegam a 39,40 reais (balde + duas bebidas) ou acima disso caso o cliente deseje um combo também com pipoca de microondas.

O diretor de alimentos e bebidas do Cinemark, Bruno Oliveira, afirma em nota que embalagens específicas do Cinemark “foram idealizadas especialmente para manter nosso padrão de qualidade durante o transporte”. O balde de pipoca tem uma tampa de papelão e os sacos são feitos em tamanhos maiores, para poderem ser fechados. “A parceria com o iFood vai ajudar o público a matar a saudade dos nossos produtos com alguns cliques, sem precisar sair de casa”, diz Oliveira.

Pipoca na internet

Com os cinemas paralisados em meio à quarentena, o Cinemark já havia fechado recentemente outras parceiras para vender suas pipocas. O produto passou a ficar disponível nos canais do Magazine Luiza e da B2W (Americanas.com, Submarino e Shoptime) em abril. Enquanto o Cinemark tenta manter parte do faturamento, as redes varejistas apostam nas parcerias para diversificar a oferta de produtos em suas plataformas, sobretudo alimentos e itens de supermercado.

Antes, a pipoca de microondas, lançada há dois anos, era vendida nos próprios cinemas e em redes supermercadistas de algumas cidades, como Sam’s Club, BIG Supermercados, Mambo Supermercados e lojas AM/PM, da rede de postos de combustível Ipiranga. O Cinemark não abriu números sobre as vendas.

Responsável por um terço do mercado brasileiro de cinemas, a rede tem 88 unidades (totalizando 642 salas) em 50 cidades brasileiras, chegando a 17 estados e Distrito Federal. Todas as atividades do Cinemark foram paralisadas diante da pandemia do novo coronavírus.