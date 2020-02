Com “ano mágico”, Totvs abre vantagem ante as concorrentes

São Paulo — A desenvolvedora de software Totvs viveu um “ano mágico” em 2019, nas palavras do CEO, Dennis Herszkowicz, em entrevista recente a EXAME. O executivo assumiu a presidência da companhia em novembro de 2018. De lá para cá, a empresa recuperou lucros e a ação subiu 160%.

É neste clima de otimismo que a empresa divulga os resultados consolidados de 2019 nesta quarta-feira, 12, com expectativa do mercado para mais boas notícias em 2020.

O principal negócio da Totvs é o desenvolvimento de softwares de gestão para empresas. De 2015 a 2018, o lucro encolheu 68% — de 195 milhões de reais para 61 milhões. Mas a empresa virou o jogo em 2019, e viu seus resultados melhorarem de forma consistente nos três primeiros trimestres de 2019, chegando a um lucro de 156 milhões de reais. Os resultados divulgados hoje vão indicar a tendência para o próximo ano.

Em relatório recente, o banco de investimentos BTG Pactual subiu o preço alvo da ação para 85 reais — hoje o papel é negociado a 75 reais. A expectativa do banco é de um crescimento de 11% na receita da Totvs em 2020, com expansão de margens.

“Enquanto esperamos continuação das tendências positivas para a companhia em seu negócio principal, é a oportunidade no setor de ‘techfin’ que parece mais atraente”, escreveram analistas do banco em relatório.

O motivo para tanto otimismo está na aquisição da Supplier, financeira que oferece crédito a pessoas jurídicas, cujo controle foi comprado pela Totvs por 455 milhões de reais em outubro. A aquisição trouxe para a empresa a oportunidade de entrar no lucrativo mercado de crédito para pequenas e médias empresas.

Enquanto isso, outras empresas de tecnologia vão bem, mas vivem momentos de menos euforia, na visão dos analistas do BTG. No caso da Linx, focada em softwares de gestão para o varejo, a previsão do banco é de que o principal negócio da companhia sofra uma desaceleração em 2020.

Já a Sinqia, focada em tecnologia para o mercado financeiro, viveu um período de rápida valorização na bolsa no último ano, atingindo o valor previsto pelo banco no momento, com a ação perto dos 27 reais.

A aquisição da Supplier faz parte de um plano maior de expansão colocado em curso na Totvs. Em maio de 2019, a companhia levantou 1,1 bilhão de reais no mercado com o objetivo de fazer aquisições. Além da Supplier, no início de janeiro, a empresa anunciou a compra da Consinco, que fornece sistemas de gestão ao varejo, por 197 milhões de reais.

A empresa ainda tem mais de 400 milhões em caixa e algumas dezenas de empresas na mira. Se as próximas aquisições forem recebidas com o mesmo entusiasmo pelo mercado, a empresa pode ter mais um “ano mágico” em 2020.