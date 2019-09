Com 10 milhões de clientes, NuConta ultrapassa cartão de crédito do Nubank

A NuConta, conta digital do Nubank, acaba de atingir dez milhões de clientes. Com o marco, a conta se torna o principal produto da empresa e ultrapassa o cartão de crédito em número de usuários.

A startup surgiu com um produto único, o cartão de crédito em 2013, mas desde então criou novos serviços e funções. A NuConta, lançada em outubro de 2017, foi desenvolvida pensando em clientes que não são aprovados na análise de crédito. Assim como outros produtos da fintech, a NuConta estava restrita a clientes que já possuíam o cartão, mas foi aberta no ano passado a todos os que fizerem o pedido.

“A NuConta é o nosso produto mais inclusivo. Em apenas três minutos, qualquer morador do Brasil com mais de 18 anos pode ter acesso a nossa conta descomplicada, transparente, sem taxas de manutenção ou tarifas abusivas e que rende mais do que a poupança”, afirma David Vélez, fundador e CEO do Nubank. A conta já está presente em todos os municípios brasileiros.

“Todos os dias, mais de 50 mil pessoas se tornam clientes da NuConta. O crescimento é acelerado, mas construímos nosso produto de uma forma tão sustentável que a qualidade dos serviços e a segurança não são postos em xeque.”, diz Vélez.

Há também uma conta digital voltada a empreendedores, desenvolvida após 800 mil pedidos enviados ao longo dos anos. O foco da conta digital para pessoas jurídicas está em autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) ou donos de microempresas. O Nubank estima que cerca de 500 mil clientes se enquadram no perfil buscado para a fase de testes.

Com o último aporte de 400 milhões de reais, em julho, o Nubank passou a valer 10 bilhões de dólares, principalmente por conta dos novos serviços.

Novas funções

A partir da conta digital, os clientes podem pedir um cartão de débito. Inicialmente acessível apenas para uma parcela dos clientes em formato de teste, a partir de agosto a funcionalidade já está disponível para todos que fizerem o pedido.

Nos últimos meses, a conta da fintech ganhou novas funcionalidades como a função Guardar Dinheiro, que ajuda no controle das finanças, e integração entre o app e a lista de contatos do celular, que permite transferências entre clientes em poucos cliques.

Além disso, os clientes da conta digital também têm a possibilidade de fazer aplicações em RDB do Nubank, que conta com a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) para depósitos de até 250 mil reais por CPF e instituição financeira.

Desde 2017, os clientes da conta do Nubank já economizaram cerca de 2 bilhões de reais com os serviços gratuitos que a NuConta oferece, segundo cálculo da empresa feito com base no custo médio praticado pelo mercado em tarifas para abertura de conta, taxas de manutenção e transferências internas e entre bancos.