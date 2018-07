Colheita de café dos cooperados da Cooxupé avança para 55,73%

São Paulo – A colheita de café dos cooperados da Cooxupé havia avançado para 55,73 por cento do total até 20 de julho, ante 46,30 por cento na semana anterior, informou nesta terça-feira a maior cooperativa de café do mundo.

Apesar do avanço, a colheita de uma safra maior ainda está atrasada na comparação com anos anteriores. Apenas em 2015 havia um atraso maior nesta época (41,6 por cento), em relação à situação atual.

Por região, a colheita da Cooxupé atinge 61,59 por cento do esperado em São Paulo, 61,30 por cento no Sul de Minas Gerais e 46,04 por cento no Cerrado Mineiro.

Com sede em Guaxupé (MG), a Cooxupé espera que seus cooperados colham 8,4 milhões de sacas neste ano, superando os 6,8 milhões de 2017.

A cooperativa espera receber 5,7 milhões de sacas e embarcar, entre vendas domésticas e exportação, 5,2 milhões de sacas, segundo previsão divulgada anteriormente.