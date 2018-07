São Paulo – A colheita de café da safra 2018 dos cooperados da Cooxupé atingia 38,74% do total até 6 de julho, ante 45,50% em igual período de 2017, informou a maior cooperativa de café do mundo nesta terça-feira.

Trata-se do ritmo de colheita mais lento desde 2015, quando 27,25% da safra havia sido colhida em igual período do ano.

Por região, a Cooxupé disse que a colheita alcançava 47,88% do total em São Paulo, 43,67 por cento no Sul de Minas Gerais e 29,40 por cento no Cerrado Mineiro.